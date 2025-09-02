KYK 2025 yurt ücretleri: 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar olacak, belli oldu mu? Tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti

GEÇTİĞİMİZ YIL KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl itibarıyla en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurtların tipine göre bu ücretler artış gösteriyor ve 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.

Bununla birlikte; şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gaziler ile gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, çocukluğunu devlet koruması altında geçirenler ve Aile Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahip.