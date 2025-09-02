KYK 2025 yurt ücretleri: 2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar olacak, belli oldu mu? Tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti

Yüz binlerce öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtları için 2025 yılı ücretleri merakla bekleniyor. Yeni dönem öncesinde Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip 5 ve Tip 6 yurt ücretlerinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, "KYK yurt ücretleri belli oldu mu, 2025-2026 döneminde ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt arıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurtların tipine göre bu ücretler artış gösteriyor ve 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.
Bununla birlikte; şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gaziler ile gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, çocukluğunu devlet koruması altında geçirenler ve Aile Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahip.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Yurt ücretleri, yurt tipine ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. KYK yurt ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
KYK yurt ücretleri 2025 yılı için merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ücretlerine çevrildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) resmi sitesi üzerinden e-Hizmetler bölümüne girin.
"Yurt Hizmetleri" veya "Yurt Ücreti Ödeme" bölümünü bulun.
Öğrenci kimlik numaranız ve sistem şifresiyle giriş yaparak; yurt tipi ve dönem seçimiyle ilgili güncel ücreti görüntüleyin.