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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:27

KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!

KYK başvuruları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Geri ödemeli kredi imkanı ile karşılıksız burs imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi internet üzerinden “KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayında alınan KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!

KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!

KYK burs başvurusu için resmi açıklama bekleniyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK başvuruları tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Ekim ayına girilmesi ile birlikte konu ile ilgili sorgulamalar hız kazanırken bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Kasım ayında KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başlanmıştı. İşte KYK burs başvuruları hakkında son bilgiler.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!
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