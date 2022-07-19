KYK borç sorgulama ve öğrenme ekranı, KYK borç düzenlemesi ile ilgili açıklamalar sonrası yoğunluk kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan öğrenciler KYK kredi borç faizlerinin silinmesini istiyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarında sadece ana para ödemesinin alınacağını bildirdi. Peki KYK borç sorgulama ve öğrenme ekranına nasıl giriş sağlanır, borç hesaplama nasıl yapılır? E devlet ile KYK borcu nasıl yapılandırılır?
KYK borcu sorgulama sayfasına girebilmek için öncelikle e-Devlet üzerinden TCK ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir.
Sonrasında ise hizmetler arasından Gençlik ve Spor Bakanlığı "öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama' adresine gidebilir veya arama kısmına 'öğrenim kredisi geri ödeme sorgulama' yazabilirsiniz.
Aşağıdaki linke tıklayarak e-Devlet KYK borç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
KYK geri ödemesi yapacak öğrenciler soluğu internette aldı. e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı alt hizmetleri kısmında yer alan 'öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama' kısmından güncel KYK borcu sorgulanabiliyor.
Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanır.
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.