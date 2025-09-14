Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.9.2025 16:29

KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru hakkı kazanacak adaylar, maddi durum ve başarı kriterlerine göre değerlendirilirken, desteklerden faydalanacak öğrencilere düzenli ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte detaylar.

KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Üniversiteye yeni başlayan veya devam eden öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sürecini araştırıyor. Geri ödemesiz KYK bursu ve mezuniyet sonrası geri ödemeli öğrenim kredisi hakkında bilgi almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz