KYK burs başvuruları BAŞLIYOR! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında devlet tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanılacak bu bursla ilgili e-Devlet ekranı henüz açılmadı. Hal böyleyken ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs başvuru tarihleri ve süreçle ilgili son durum...
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS ek tercihleri 13 Eylül tarihinde sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.