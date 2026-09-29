KYK burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine geri sayım!

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Güncel tutarlar lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor. Artırılan ödemeler 6 Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

Lisans: 4.000 TL

4.000 TL Yüksek lisans: 8.000 TL

8.000 TL Doktora: 12.000 TL

2027 yılına yönelik yeni burs tutarları ise henüz açıklanmadı. Önceki dönemlerdeki uygulamalar doğrultusunda yeni rakamların yıl sonunda duyurulması ve Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör