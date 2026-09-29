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Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:50

KYK burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine geri sayım!

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Yeni eğitim döneminde maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, GSB’nin açıklayacağı başvuru takvimine odaklandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, kesin tarihler yapılacak resmi açıklamayla belli olacak.KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine geri sayım!
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2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Yeni eğitim döneminde maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimini takip ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, şartlar ve sonuç tarihine ilişkin detayların da resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. GSB'nin yayımlayacağı resmi duyuruyla başvuru takvimi kesinleşecek.

Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Ekim 2025'te başlayıp 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti. Bu yılki süreçle ilgili gelişmeler GSB'nin resmi kanallarından takip edilebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi işlemleri e-Devlet üzerinden tek başvuru ile yapılıyor. Öğrenciler, formda istenen eğitim, aile ve ekonomik durum bilgilerini doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan öğrencilere karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

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KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Güncel tutarlar lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor. Artırılan ödemeler 6 Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

  • Lisans: 4.000 TL
  • Yüksek lisans: 8.000 TL
  • Doktora: 12.000 TL

2027 yılına yönelik yeni burs tutarları ise henüz açıklanmadı. Önceki dönemlerdeki uygulamalar doğrultusunda yeni rakamların yıl sonunda duyurulması ve Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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