KYK burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine geri sayım!

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Yeni eğitim döneminde maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimini takip ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, şartlar ve sonuç tarihine ilişkin detayların da resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.
2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. GSB'nin yayımlayacağı resmi duyuruyla başvuru takvimi kesinleşecek.
Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Ekim 2025'te başlayıp 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti. Bu yılki süreçle ilgili gelişmeler GSB'nin resmi kanallarından takip edilebilecek.
KYK burs ve öğrenim kredisi işlemleri e-Devlet üzerinden tek başvuru ile yapılıyor. Öğrenciler, formda istenen eğitim, aile ve ekonomik durum bilgilerini doldurarak başvurularını tamamlıyor.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan öğrencilere karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.
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2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Güncel tutarlar lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor. Artırılan ödemeler 6 Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.
2027 yılına yönelik yeni burs tutarları ise henüz açıklanmadı. Önceki dönemlerdeki uygulamalar doğrultusunda yeni rakamların yıl sonunda duyurulması ve Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.