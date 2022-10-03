Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ne kadar?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 14:27

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ne kadar?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ardından gündemdeki yerini koruyor. GSB 2022 duyuruları ile takip edilen süreçte yeni yıl için belirlenen KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu soruları da yanıt arıyor. KYK burs başvuru yapmak için bekleyen öğrenciler son dakika açıklaması ile başvuru yapmayı bekliyor. İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları!

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ne kadar?

KYK burs başvurusu için araştırmalar sürüyor. E devlet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenen KYK burs ve kredi başvuruları sonrası hak sahibi öğrenciler toplu bir ödeme alacak. Birçok üniversitede dersler başlarken öğrenciler burs ya da kredi alıp alamayacaklarını sorguluyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA