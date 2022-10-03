KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ne kadar?

KYK burs başvurusu için araştırmalar sürüyor. E devlet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenen KYK burs ve kredi başvuruları sonrası hak sahibi öğrenciler toplu bir ödeme alacak. Birçok üniversitede dersler başlarken öğrenciler burs ya da kredi alıp alamayacaklarını sorguluyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru şartları ve tarihleri!