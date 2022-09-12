KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!

KYK burs başvuruları için resmi açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında alınan KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlarca öğrenci şimdiden sorgulama yapmaya başladı. Bu noktada; "KYK burs başvurusu başladı mı? KYK başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arayanlar GSB'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında son bilgiler.