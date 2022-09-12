KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!

KYK burs başvuruları için resmi açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında alınan KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlarca öğrenci şimdiden sorgulama yapmaya başladı. Bu noktada; "KYK burs başvurusu başladı mı? KYK başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arayanlar GSB'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında son bilgiler.
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS ek tercihleri 13 Eylül tarihinde sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.