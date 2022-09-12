Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!
Giriş Tarihi: 12.9.2022 22:35

KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca öğrenci geri ödemeli kredi ile karşılıksız burs imkanından yararlanmak için KYK başvurularının başlamasını bekliyor. KYK burs başvurusu GSB üzerinden duyurulacak. Peki; KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!

KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!

KYK burs başvuruları için resmi açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında alınan KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlarca öğrenci şimdiden sorgulama yapmaya başladı. Bu noktada; "KYK burs başvurusu başladı mı? KYK başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arayanlar GSB'den gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında son bilgiler.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

YKS ek tercihleri 13 Eylül tarihinde sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB’den gelecek son dakika açıklamasında!
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