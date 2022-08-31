Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB 2022 – 2023 KYK burs başvuruları için geri sayım devam ediyor!
Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:52 Son Güncelleme: 31.8.2022 10:52

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB 2022 – 2023 KYK burs başvuruları için geri sayım devam ediyor!

KYK burs başvuru tarihleri yeni üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla soruluyor. KYK yurt başvuruları biterken, şimdi öğrenciler KYK burs başvurus başladı mı sorusunu soruyor. GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi fiyatları hakkında henüz bir açıklama gelmezken öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak sorusunu yöneltiyor. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB 2022 – 2023 KYK burs başvuruları için geri sayım devam ediyor!

KYK kredi ve burs başvurusu hakkında araştırmalar devam ediyor. GSB KYK yurt başvuruları bitmişken, şimdi sırada burs başvurusu var. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmışken öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Her yıl KYK burslarına belli miktarda zam yapılıyor. geçen sene 850 TL'ye çıkan kredi ve burslar için öğrenciler KYK bursu ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:

2002 - 45

2003 - 65

2004 - 90

2005 - 110

2006 - 130

2007 - 150

2008 - 160

2009 - 180

2010 - 200

2011 - 240

2012 - 260

2013 - 280

2014 - 300

2015 - 330

2016 - 400

2017 - 425

2018 - 470

2019 - 500

2020 - 550

2021 – 650

2022 - 850

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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB 2022 – 2023 KYK burs başvuruları için geri sayım devam ediyor!
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