KYK kredi ve burs başvurusu hakkında araştırmalar devam ediyor. GSB KYK yurt başvuruları bitmişken, şimdi sırada burs başvurusu var. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmışken öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Her yıl KYK burslarına belli miktarda zam yapılıyor. geçen sene 850 TL'ye çıkan kredi ve burslar için öğrenciler KYK bursu ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ
2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:
2002 - 45
2003 - 65
2004 - 90
2005 - 110
2006 - 130
2007 - 150
2008 - 160
2009 - 180
2010 - 200
2011 - 240
2012 - 260
2013 - 280
2014 - 300
2015 - 330
2016 - 400
2017 - 425
2018 - 470
2019 - 500
2020 - 550
2021 – 650
2022 - 850