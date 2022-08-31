KYK kredi ve burs başvurusu hakkında araştırmalar devam ediyor. GSB KYK yurt başvuruları bitmişken, şimdi sırada burs başvurusu var. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmışken öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Her yıl KYK burslarına belli miktarda zam yapılıyor. geçen sene 850 TL'ye çıkan kredi ve burslar için öğrenciler KYK bursu ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar!