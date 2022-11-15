KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı 15 Kasım tarihi itibarıyla erişime açıldı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber KYK bursu geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi, kimlere verilir gibi soruların yanıtları araştırma konusu oldu. KYK kredi geri ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu da gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu:
''Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.''
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Başvuruyu gerçekleştiren ve burs çıkmayan adaylar kredi imkanından yararlanabilir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi geliri yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alır.
KYK kredileri geri ödemelidir. Burs çıkmayan adaylar mezun olduktan sonra geri ödemek üzere kredi imkanından yararlanabilir. Kısacası burs karşılıksız, kredi karşılıklı alınmaktadır.
Adayların merak ettikleri arasında "kimler KYK bursu alabilir?" sorusu da yer alıyor. Burs imkanından faydalanacak olanlar şu şekilde:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Kredi ve burs arasındaki fark geri ödeme şartıdır. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Kendisine burs çıkmayan öğrenciler kredi seçeneğini tercih etmeleri halinde taahhütname imzalamaktadır. Aldığı yardımın burs mu kredi mi olduğunu merak edenler, e-Devlet'te sorgulama yaparak ödemenin türünü öğrenebilir.
KYK lisans burs ücreti: 850 TL
KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL
KYK doktora ücreti: 2550 TL