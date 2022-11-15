Haberler Yaşam Haberleri KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:09

KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber öğrencilerin gündemindeki en önemli konu KYK burs ve kredi başvuru tarihleriydi. Bir süredir merakla beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Burs ve kredi arasındaki fark merak edilirken KYK bursu kimlere verilir sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? İşte konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.

KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı 15 Kasım tarihi itibarıyla erişime açıldı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber KYK bursu geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi, kimlere verilir gibi soruların yanıtları araştırma konusu oldu. KYK kredi geri ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu da gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI! 2022-2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu:

''Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.''

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Başvuruyu gerçekleştiren ve burs çıkmayan adaylar kredi imkanından yararlanabilir.

KYK BURS GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi geliri yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alır.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK kredileri geri ödemelidir. Burs çıkmayan adaylar mezun olduktan sonra geri ödemek üzere kredi imkanından yararlanabilir. Kısacası burs karşılıksız, kredi karşılıklı alınmaktadır.

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI

Adayların merak ettikleri arasında "kimler KYK bursu alabilir?" sorusu da yer alıyor. Burs imkanından faydalanacak olanlar şu şekilde:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

Kredi ve burs arasındaki fark geri ödeme şartıdır. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Kendisine burs çıkmayan öğrenciler kredi seçeneğini tercih etmeleri halinde taahhütname imzalamaktadır. Aldığı yardımın burs mu kredi mi olduğunu merak edenler, e-Devlet'te sorgulama yaparak ödemenin türünü öğrenebilir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

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KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?
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