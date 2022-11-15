KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? GSB ile 2022-2023 KYK kredisi geri ödemeli mi, geri ödeme ne zaman başlar ve kimler alabilir?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı 15 Kasım tarihi itibarıyla erişime açıldı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber KYK bursu geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi, kimlere verilir gibi soruların yanıtları araştırma konusu oldu. KYK kredi geri ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu da gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar…