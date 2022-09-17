Haberler Yaşam Haberleri KYK burs kredi 2022 2023 başvuru tarihleri: GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:48 Son Güncelleme: 17.9.2022 10:53

KYK burs kredi 2022 2023 başvuru tarihleri: GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tarih belli mi?

GSB tarafından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri duyurulacak. Geçtiğimiz günlerde yurt sonuçları açıklanmış ve KYK başvuruları için geri sayıma geçilmişti. Özellikle şehir dışında maddi destek kapısı olarak görülen KYK burs başvuru tarihleri her sene bu tarihlerde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda e-Devlet aracılığı ile Ekim ayında başvuruların tamamlandığı biliniyordu. Peki 2022 2023 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve şartları neler?

KYK burs kredi 2022 2023 başvuru tarihleri: GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tarih belli mi?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması ile KYK başvuruları başlayacak. 28 Ağustos'ta sona eren yurt başvurularının ardından geri ödemeli ve geri ödemesiz KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Peki 2022 2023 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve şartları neler? İşte bilgiler…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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KYK burs kredi 2022 2023 başvuru tarihleri: GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tarih belli mi?
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