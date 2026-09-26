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Giriş Tarihi: 26.09.2026 07:40

KYK burs - kredi başvuruları bekleniyor! 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman ve nereden alınacak?

2026-2027 eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları bulunuyor. Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, GSB tarafından açıklanacak başvuru takvimini ve yeni dönemde ödenecek burs tutarını araştırıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, tarih ve ödeme miktarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

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KYK burs - kredi başvuruları bekleniyor! 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman ve nereden alınacak?
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2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuru tarihi beklentisi sürüyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimini takip ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, yeni dönemde uygulanacak burs ve kredi tutarları da merak ediliyor.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuruları için 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurmadı. Yurt başvuruları ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları farklı dönemlerde gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayında başladığı görülüyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

GEÇEN YIL KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

2025 yılında YKS ek yerleştirme sonuçları 6 Eylül'de açıklanmıştı. 2025-2026 eğitim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise 13 Ekim'de başlayarak 17 Ekim'de tamamlanmıştı.

Geçmiş yılın başvuru takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında alınması öngörülüyor. GSB tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte başvuru tarihleri kesinleşecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim bilgileri değerlendirmeye alınıyor. Yapılan inceleme sonucunda şartları karşılayan öğrenciler arasından burs verilecek kişiler belirlenirken, diğer uygun öğrencilere öğrenim kredisi sağlanıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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