KYK burs - kredi başvuruları bekleniyor! 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman ve nereden alınacak?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuruları için 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurmadı. Yurt başvuruları ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları farklı dönemlerde gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayında başladığı görülüyor.