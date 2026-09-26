KYK burs - kredi başvuruları bekleniyor! 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman ve nereden alınacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuru tarihi beklentisi sürüyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimini takip ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, yeni dönemde uygulanacak burs ve kredi tutarları da merak ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuruları için 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurmadı. Yurt başvuruları ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları farklı dönemlerde gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayında başladığı görülüyor.
2025 yılında YKS ek yerleştirme sonuçları 6 Eylül'de açıklanmıştı. 2025-2026 eğitim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise 13 Ekim'de başlayarak 17 Ekim'de tamamlanmıştı.
Geçmiş yılın başvuru takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci ya da üçüncü haftasında alınması öngörülüyor. GSB tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte başvuru tarihleri kesinleşecek.
KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim bilgileri değerlendirmeye alınıyor. Yapılan inceleme sonucunda şartları karşılayan öğrenciler arasından burs verilecek kişiler belirlenirken, diğer uygun öğrencilere öğrenim kredisi sağlanıyor.