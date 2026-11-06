KYK burs sonuçları 2026-2027 ne zaman açıklanacak, ilk ne zaman ödenecek? Gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamaları gerekiyor. Bu işlem, öğrencinin kendisine tahsis edilen burs veya kredi hakkını kabul ettiğini gösteriyor.

18 yaşından küçük öğrencilerde ise ek onay süreci uygulanıyor. 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi hesaplarından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi de bulunuyor.



Önemli: 2026-2027 dönemine ait sonuç açıklama tarihi, taahhütname son günü ve ilk ödeme takvimi henüz kesinleşmedi. Öğrencilerin GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.