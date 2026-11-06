KYK burs sonuçları 2026-2027 ne zaman açıklanacak, ilk ne zaman ödenecek? Gözler GSB’de!

KYK burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamada sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrencilerden taahhütname onayı alınmış, ilk ödemeler de belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılmıştı. Bu yıl ilk ödemelerin hangi ayı kapsayacağı ve hesaplara ne zaman yatırılacağı ise GSB'nin duyurusuyla belli olacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Ekim ayında başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı.
Sonuç tarihi henüz ilan edilmedi ancak önümüzdeki günlerde değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da geçen seneki takvim nedeniyle kasım ayının ilk haftası öne çıkıyor. Ancak sonuçların açıklanacağı gün ve saat konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
Burs ve öğrenim kredisi sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranından sonuçlarına ulaşabilecek.
Sorgulama ekranında öğrencilerin burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. İlk ödeme tarihi de taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
2025-2026 döneminde ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ödemeleri 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İlk ödemede ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık tutar hesaplara aktarılmıştı. 2026-2027 döneminde de ödeme takviminin GSB tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamaları gerekiyor. Bu işlem, öğrencinin kendisine tahsis edilen burs veya kredi hakkını kabul ettiğini gösteriyor.
18 yaşından küçük öğrencilerde ise ek onay süreci uygulanıyor. 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi hesaplarından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi de bulunuyor.
Önemli: 2026-2027 dönemine ait sonuç açıklama tarihi, taahhütname son günü ve ilk ödeme takvimi henüz kesinleşmedi. Öğrencilerin GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.