KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu e-devlet sorgulama ekranı

Yükseköğrenim öğrencileri için barınma ve geçim desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Kamu kurumlarından alınan gelir, başarı ve sosyal durum verilerinin çapraz incelemesi tamamlanmak üzere. Öğrenciler, TC kimlik numaralarıyla doğrudan sisteme giriş yaparak burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandıklarını anında öğrenebilecek.