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Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:13

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu e-devlet sorgulama ekranı

2026-2027 eğitim yılı KYK burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularında. GSB internet sitesi ve e-Devlet portalı üzerinden ilan edilecek burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı sık sık adayların takibinde yer alıyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

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KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu e-devlet sorgulama ekranı
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Yükseköğrenim öğrencileri için barınma ve geçim desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Kamu kurumlarından alınan gelir, başarı ve sosyal durum verilerinin çapraz incelemesi tamamlanmak üzere. Öğrenciler, TC kimlik numaralarıyla doğrudan sisteme giriş yaparak burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandıklarını anında öğrenebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yılların değerlendirme takvimine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasını takip eden veri doğrulama sürecinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sürdüğü biliniyor.

Sonuçların Kasım ayı başında veya ortasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.

E-DEVLET KYK BURS VE KREDİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçları öğrenmek için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

e-Devlet Kapısı'na Giriş: turkiye.gov.tr adresine girin ya da mobil uygulamayı açarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle oturum açın.

Hizmet Araması: Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.

Ekran Kontrolü: İlgili hizmete tıkladığınızda karşınıza çıkacak ekranda "Burs almaya hak kazandınız" ya da "Öğrenim kredisi almaya hak kazandınız" ifadesini kontrol edin.

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BURS KAZANANLAR İÇİN E-DEVLET TAAHHÜTNAME ONAY SÜRECİ

Burs veya öğrenim kredisi çıkan öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için kritik aşama e-Devlet Taahhütname Onayı işlemidir. Sonuçların açıklanmasının ardından GSB tarafından belirlenen süre içerisinde (genellikle 4-5 gün) taahhütname onaylanmalıdır.

Öğrenciler e-Devlet şifreleriyle "Burs/Kredi Taahhütname Onayı" hizmeti üzerinden dijital imzalarını tamamlar. Taahhütnameyi zamanında onaylamayan adayların burs veya kredi hakları iptal edilir.

İLK KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Sonuçların açıklanması ve taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk ödemeleri geriye dönük olarak gerçekleştirmektedir. Öğrenciler Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 3 aylık toplu ödemeyi ilk yatırılacak tarihte topluca alırlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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