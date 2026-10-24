KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu e-devlet sorgulama ekranı

Yükseköğrenim öğrencileri için barınma ve geçim desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Kamu kurumlarından alınan gelir, başarı ve sosyal durum verilerinin çapraz incelemesi tamamlanmak üzere. Öğrenciler, TC kimlik numaralarıyla doğrudan sisteme giriş yaparak burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandıklarını anında öğrenebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yılların değerlendirme takvimine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasını takip eden veri doğrulama sürecinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sürdüğü biliniyor.
Sonuçların Kasım ayı başında veya ortasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.
Sonuçları öğrenmek için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:
e-Devlet Kapısı'na Giriş: turkiye.gov.tr adresine girin ya da mobil uygulamayı açarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle oturum açın.
Hizmet Araması: Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.
Ekran Kontrolü: İlgili hizmete tıkladığınızda karşınıza çıkacak ekranda "Burs almaya hak kazandınız" ya da "Öğrenim kredisi almaya hak kazandınız" ifadesini kontrol edin.
Burs veya öğrenim kredisi çıkan öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için kritik aşama e-Devlet Taahhütname Onayı işlemidir. Sonuçların açıklanmasının ardından GSB tarafından belirlenen süre içerisinde (genellikle 4-5 gün) taahhütname onaylanmalıdır.
Öğrenciler e-Devlet şifreleriyle "Burs/Kredi Taahhütname Onayı" hizmeti üzerinden dijital imzalarını tamamlar. Taahhütnameyi zamanında onaylamayan adayların burs veya kredi hakları iptal edilir.
Sonuçların açıklanması ve taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk ödemeleri geriye dönük olarak gerçekleştirmektedir. Öğrenciler Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 3 aylık toplu ödemeyi ilk yatırılacak tarihte topluca alırlar.