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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:17

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile sonuç duyurusu bekleniyor!

Ekim ayında sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından öğrenciler için sonuç takvimi gündeme geldi. GSB'nin yapacağı duyuruyla birlikte kimlerin karşılıksız burs, kimlerin geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazandığı belli olacak. Peki, 2026-2027 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile sonuç duyurusu bekleniyor!
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KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı henüz duyurulmazken gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında değerlendirme aşamasına geçildi. Bakanlık, öğrencilerin başvuru sonuçlarını öğrenebileceği kesin tarihi de duyurmadı.

2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI KASIM AYINDA MI AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü ilan edilmişti. Öğrencilerin burs ve kredi durumları, GSB'nin resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

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KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Sonuçlara, e-Devlet Kapısı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri aracılığıyla ulaşılabilecek. KYK burs ve öğrenim kredisi sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilecek.

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2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve kredi tutarları şöyle:

  • Lisans öğrencileri: 4.000 TL
  • Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
  • Doktora öğrencileri: 12.000 TL

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, sonuçların ilan edilmesi ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor. 2026-2027 dönemi için ilk ödeme günü henüz belli olmadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile sonuç duyurusu bekleniyor!
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