KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile sonuç duyurusu bekleniyor!

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, sonuçların ilan edilmesi ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor. 2026-2027 dönemi için ilk ödeme günü henüz belli olmadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti.