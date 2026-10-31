KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile sonuç duyurusu bekleniyor!

KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı henüz duyurulmazken gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında değerlendirme aşamasına geçildi. Bakanlık, öğrencilerin başvuru sonuçlarını öğrenebileceği kesin tarihi de duyurmadı.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü ilan edilmişti. Öğrencilerin burs ve kredi durumları, GSB'nin resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.
Sonuçlara, e-Devlet Kapısı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri aracılığıyla ulaşılabilecek. KYK burs ve öğrenim kredisi sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilecek.
İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, sonuçların ilan edilmesi ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor. 2026-2027 dönemi için ilk ödeme günü henüz belli olmadı.
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti.