KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

GSB'nin 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına ilişkin yapacağı açıklama, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek ve burs ya da kredi durumlarını öğrenebilecek.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan 2026 KYK burs sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.
2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak.
Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.