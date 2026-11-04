KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

GSB'nin 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına ilişkin yapacağı açıklama, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek ve burs ya da kredi durumlarını öğrenebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan 2026 KYK burs sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.