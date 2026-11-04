Haberler Yaşam Haberleri KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları
Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:37

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyla birlikte burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları
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GSB'nin 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına ilişkin yapacağı açıklama, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek ve burs ya da kredi durumlarını öğrenebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan 2026 KYK burs sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak.

Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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