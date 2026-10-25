KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? GSB’den gelecek sonuç duyurusu bekleniyor!

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için 2026-2027 döneminin ilk ödeme tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ve gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık ödeme programını paylaşması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez destek alan öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme hakkı tanınıyor. Düzenli ödemeler ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında banka hesaplarına yatırılıyor.