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Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:52

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? GSB'den gelecek sonuç duyurusu bekleniyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamlandı. Üniversite öğrencileri, destekten yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek için GSB'nin duyurusunu bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB'nin sonuç takvimi ve e-Devlet sorgulama ekranı...

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? GSB’den gelecek sonuç duyurusu bekleniyor!
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının değerlendirilmesinin ardından öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı açıklamayla destek almaya hak kazananlar belli olacak. Sonuç duyurusunun ardından öğrenciler için taahhütname onayı ve ödeme süreci başlayacak.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki açıklama tarihleri dikkate alındığında sonuçların kasım ayında duyurulması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih verilmedi.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine ulaşabilecek. Açılan ekranda başvurunun değerlendirme durumu ve varsa tahsis edilen destek türü yer alacak.

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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için 2026-2027 döneminin ilk ödeme tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanması ve gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık ödeme programını paylaşması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez destek alan öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme hakkı tanınıyor. Düzenli ödemeler ise T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında banka hesaplarına yatırılıyor.

2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

  • Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
  • Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
  • Doktora öğrencileri: 12.000 TL

Bu tutarlar 2026 yılında geçerli olan ödeme miktarlarını gösteriyor. 2027 yılı için yapılabilecek yeni artışlar ise ayrıca duyurulacak.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? GSB'den gelecek sonuç duyurusu bekleniyor!
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