Haberler Yaşam Haberleri KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:17 Son Güncelleme: 05.11.2026 07:18

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarihe çevrildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • ABONE OL

Üniversite öğrencileri, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklerken KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.

Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilir:

  1. e-Devlet sistemine giriş yapın.
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerini açın.
  3. Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına girin.
  4. Başvuru sonucunuzu görüntüleyin.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GSB resmi sonuç ekranı: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları

KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN NE YAPILACAK?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, GSB tarafından belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Onay işlemini süresi içinde gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayabilir.

Taahhütname onay tarihleri ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntıların resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA