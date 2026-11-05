KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversite öğrencileri, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklerken KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.

Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor.