KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversite öğrencileri, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklerken KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.
Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor.
Öğrenciler sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilir:
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
GSB resmi sonuç ekranı: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, GSB tarafından belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Onay işlemini süresi içinde gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayabilir.
Taahhütname onay tarihleri ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntıların resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor.