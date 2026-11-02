KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama

12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekleri ekranı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında duyurulması, bu yılki açıklama tarihiyle ilgili beklentileri de artırdı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.