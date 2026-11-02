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Giriş Tarihi: 2.11.2026 06:29

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Gözler, Bakanlıktan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama
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12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekleri ekranı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında duyurulması, bu yılki açıklama tarihiyle ilgili beklentileri de artırdı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında duyurulabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu tarih henüz resmi olarak doğrulanmadı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB tarafından sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

1. e-Devlet KYK burs ve kredi sorgulama ekranına giriş yapın.
2. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle kimlik doğrulaması yapın.
3. Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetini açın.
4. Başvuru sonucunuzun yer aldığı ekranı kontrol edin.

Ayrıca öğrenciler, GSB'nin resmi burs ve kredi sonuç sayfasını da takip edebilir.

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2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olan aylık KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları şöyle:

- Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
- Yüksek lisans: 8.000 TL
- Doktora: 12.000 TL

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları için henüz resmi açıklama yapılmadı. Yeni tutarların duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin alacağı aylık destek miktarları da netleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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