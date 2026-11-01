KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların Kasım ayında duyurulması, bu yıl da kasım ayının ilk haftasına yönelik beklentileri artırdı.
GSB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Geçen yıl 2025-2026 dönemi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl da kasım ayının ilk günlerinde duyuru yapılabileceği değerlendiriliyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:
1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılacak.
2. Arama bölümüne "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılacak.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmeti seçilecek.
4. Açılan ekrandan burs veya öğrenim kredisi başvuru sonucu görüntülenecek.
Öğrenciler ayrıca GSB'nin burs ve kredi sonuç sayfasını takip edebilecek.
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Taahhütnameyi belirtilen süre içinde onaylamayan öğrenciler ödeme hakkından yararlanamayabiliyor.
Bu nedenle sonuç ekranını kontrol eden öğrencilerin GSB tarafından yayımlanacak taahhütname onay tarihlerini de takip etmesi önem taşıyor.