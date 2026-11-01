KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Geçen yıl 2025-2026 dönemi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl da kasım ayının ilk günlerinde duyuru yapılabileceği değerlendiriliyor.