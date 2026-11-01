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Giriş Tarihi: 1.11.2026 10:48

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek duyuruya çevrilirken öğrenciler, burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların Kasım ayında duyurulması, bu yıl da kasım ayının ilk haftasına yönelik beklentileri artırdı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları için henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Geçen yıl 2025-2026 dönemi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl da kasım ayının ilk günlerinde duyuru yapılabileceği değerlendiriliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılacak.
2. Arama bölümüne "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılacak.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmeti seçilecek.
4. Açılan ekrandan burs veya öğrenim kredisi başvuru sonucu görüntülenecek.

Öğrenciler ayrıca GSB'nin burs ve kredi sonuç sayfasını takip edebilecek.

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KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Taahhütnameyi belirtilen süre içinde onaylamayan öğrenciler ödeme hakkından yararlanamayabiliyor.

Bu nedenle sonuç ekranını kontrol eden öğrencilerin GSB tarafından yayımlanacak taahhütname onay tarihlerini de takip etmesi önem taşıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları
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