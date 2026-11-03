KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmî bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Geçen yılın takvimi dikkate alındığında 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. Bu tarih bir beklentiden ibaret olup GSB tarafından doğrulanmış değil.