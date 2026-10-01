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Giriş Tarihi: 1.10.2026 07:44

KYK burs ve kredi başvurualrı başladı mı, ne zaman başlar? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili araştırmalar, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte hız kazandı. Üniversite öğrencileri, karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi imkanından yararlanabilmek için başvuru tarihlerini merak ediyor. “KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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KYK burs ve kredi başvurualrı başladı mı, ne zaman başlar? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak başvuru takvimi, burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için önem taşıyor. Başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı, işlemlerin nereden gerçekleştirileceği ve değerlendirme sürecinin nasıl ilerleyeceği öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi.

KYKGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle 2026-2027 dönemine ilişkin başvuru takvimi açıklandığında öğrenciler başvurularını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin eğitim, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri sisteme girmesi isteniyor. Öğrencilerin özellikle e-Devlet üzerinde yer alan okul ve bölüm bilgilerinin doğru olduğundan emin olması gerekiyor. KYKGM, başvuru sırasında verilen bilgilerin kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edildiğini belirtiyor.

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KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI

KYK burs ve kredi başvuruları aynı başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler e-Devlet'te yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetinden işlemlerini yapabiliyor.

Başvuru ekranına e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçenekleriyle de giriş yapılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerden sonuçlara göre gerekli işlemleri yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeleri isteniyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılı için açıklanan güncel GSB burs ve öğrenim kredisi tutarları lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine aylık 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KYK burs ve kredi başvurualrı başladı mı, ne zaman başlar? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
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