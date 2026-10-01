KYK burs ve kredi başvurualrı başladı mı, ne zaman başlar? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyuruya çevrildi.

KYKGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle 2026-2027 dönemine ilişkin başvuru takvimi açıklandığında öğrenciler başvurularını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecek.