KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM: GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

2025–2026 eğitim öğretim yılına az bir süre kala öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı başvuru takvimi merakla beklenirken, geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL olarak verilen desteğin bu yıl ne kadar olacağı da araştırılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sürece dair son gelişmeler…
2025–2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl üniversitelerin açılmasının ardından alınmaya başlıyor. Ancak bu yıl için henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Geçen yıl, yani 2024–2025 eğitim döneminde başvurular 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona ermişti. Bu yılki başvuruların da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.
KYK Burs Başvuru Şartları
KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için bazı özel şartlar bulunuyor:
Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gaziler ile gazilerin bekar çocukları,
Sağlık kurulu raporunda %40 ve üzerinde engeli olan kişiler,
Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda barınarak lise veya dengi eğitimini tamamlayanlar,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altında olan öğrenciler,
Lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar,
Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılayan milli sporcular,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda ham puan bazında alan yeterlilik sınavında ilk 100'e giren öğrenciler.
Bu şartlar, burs başvurularında öncelikli değerlendirme için geçerli oluyor.