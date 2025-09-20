KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM: GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

2025–2026 eğitim öğretim yılına az bir süre kala öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı başvuru takvimi merakla beklenirken, geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL olarak verilen desteğin bu yıl ne kadar olacağı da araştırılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sürece dair son gelişmeler…