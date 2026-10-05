KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU 2026 | KYK bursu ne kadar olacak, başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri netleşecek. Öğrencilerin başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri GSB ve e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor.