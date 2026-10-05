KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU 2026 | KYK bursu ne kadar olacak, başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Başvuru sürecinin yanı sıra yeni dönemde ödenecek KYK burs ücreti de gündemde. Başvuru tarihleri GSB'nin resmi duyurusuyla netleşecek ve öğrenciler belirtilen tarihler arasında işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri netleşecek. Öğrencilerin başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri GSB ve e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor.
2026-2027 döneminde ödenecek KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları henüz açıklanmadı. Yeni rakamların resmi duyuruyla netleşmesi beklenirken, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ödeme miktarları farklılık gösterebiliyor. Yeni tutarlar açıklandığında aylık destek miktarları da kesinleşecek.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin sisteme giriş yaparak kendileriyle ilgili bilgileri kontrol etmesi ve başvuru formunu eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.
Başvurunun ardından öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgiler ilgili kurumlar tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim kredisi alacak öğrenciler belirleniyor.