KYK burs ve kredi e-DEVLET başvuru ekranı: 2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında devlet tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanılacak bu bursla ilgili e-Devlet ekranı henüz açılmadı. Hal böyleyken ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs başvuru tarihleri ve süreçle ilgili son durum...