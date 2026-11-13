KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026-2027 | KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar da belli olurken, gözler hesaplara yatırılacak ilk ödemeye çevrildi. Öğrencilerin merak ettiği ödeme takvimi, aylık burs ve kredi tutarları ile ilk ödemenin kapsamına ilişkin detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemesinin yapılacağı kesin tarihi henüz açıklamadı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmî bilgilerine göre ilk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilere ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Düzenli aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

2026-2027 dönemi için ilk ödeme tarihi, GSB veya KYGM tarafından yapılacak yeni duyuruyla kesinleşecek.