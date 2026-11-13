KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026-2027 | KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar da belli olurken, gözler hesaplara yatırılacak ilk ödemeye çevrildi. Öğrencilerin merak ettiği ödeme takvimi, aylık burs ve kredi tutarları ile ilk ödemenin kapsamına ilişkin detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemesinin yapılacağı kesin tarihi henüz açıklamadı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmî bilgilerine göre ilk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilere ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Düzenli aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
2026-2027 dönemi için ilk ödeme tarihi, GSB veya KYGM tarafından yapılacak yeni duyuruyla kesinleşecek.
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ilk ödemenin kaç aylık olacağı. KYK'nın resmi uygulamasında ilk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödeme hakkı ekim ayından itibaren başlıyor.
Bu nedenle ilk ödemenin kasım ayında yapılması halinde ekim ayına ait tutarın da hesaba dahil edilmesi bekleniyor. Ancak 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin kesin olarak kaç aylık yapılacağı konusunda GSB tarafından henüz resmî açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz eğitim döneminde ilk ödemeler kasım ayında yapılmış ve ekim ile kasım aylarını kapsayan ödeme gerçekleştirilmişti. Ancak önceki yılın uygulaması, 2026-2027 dönemi için kesin ödeme takvimi anlamına gelmiyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 2026 bütçe görüşmelerinde verdiği bilgilere göre mevcut burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre şöyle:
|Öğrenim düzeyi
|Aylık burs/kredi
|Ön lisans
|4.000 TL
|Lisans
|4.000 TL
|Yüksek lisans
|8.000 TL
|Doktora
|12.000 TL
Bakan Bak, 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığını da açıkladı.
Buradaki rakamlar 2026 yılı için geçerli mevcut aylık tutarlardır. 2027 yılında yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı veya tutarların ne kadar olacağı konusunda henüz ayrı bir resmi rakam açıklanmış değil.
KYK'nın normal aylık ödeme sisteminde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamı esas alınıyor. Buna göre düzenli ödemeler ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor:
T.C. kimlik numarası son hanesi 0: Ayın 6'sı
Son hanesi 2: Ayın 7'si
Son hanesi 4: Ayın 8'i
Son hanesi 6: Ayın 9'u
Son hanesi 8: Ayın 10'u
Ancak bu takvim, halihazırda düzenli ödeme alan öğrencilerin aylık ödemeleri için uygulanıyor. 2026-2027 döneminde ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk ödeme tarihi için ayrıca duyuru yapılması gerekiyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ödeme döneminde hesaplarını ve banka hareketlerini kontrol ederek ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını takip edebilecek.
13 Kasım 2026 itibarıyla 2026-2027 döneminin ilk KYK ödeme tarihi resmî olarak açıklanmış değil. Öğrencilerin özellikle GSB ve KYGM'nin duyurularını takip etmesi gerekiyor. İlk ödeme tarihi açıklandığında ödeme günü, toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı ve hesaplara aktarılacak toplam tutar da netleşecek.