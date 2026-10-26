KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama gsb.gov.tr: 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuruları 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini araştırmaya başladı. GSB tarafından açıklanacak sonuç takvimi, burs ve öğrenim kredisi bekleyen öğrenciler için önem taşıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. GSB'nin sonuç tarihine ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki takvimler sonuçların kasım ayında ilan edilebileceğine işaret etse de resmi duyuru yapılmadan belirli bir günü kesin tarih olarak vermek doğru değil.