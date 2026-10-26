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Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:58

KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama gsb.gov.tr: 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, resmi duyuruları ve sonuç sorgulama ekranını takip ediyor.

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KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama gsb.gov.tr: 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuruları 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini araştırmaya başladı. GSB tarafından açıklanacak sonuç takvimi, burs ve öğrenim kredisi bekleyen öğrenciler için önem taşıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. GSB'nin sonuç tarihine ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki takvimler sonuçların kasım ayında ilan edilebileceğine işaret etse de resmi duyuru yapılmadan belirli bir günü kesin tarih olarak vermek doğru değil.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar erişime açıldığında öğrenciler, başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. GSB'nin resmi internet sitesinde de sonuç sorgulama bağlantısı bulunuyor.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

  • GSB resmi internet sitesine giriş yapın.
  • Burs ve öğrenim kredisi sonuç sorgulama bağlantısını açın.
  • e-Devlet kimlik doğrulamasıyla sisteme giriş yapın.
  • Başvuru sonucunuz ekranda görüntüleniyorsa burs veya kredi durumunuzu kontrol edin.

Doğrudan sorgulama yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranını kullanabilir.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme süreci, sonuçların ilan edilmesi ve gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürütülecek. Hak sahiplerinin, kendilerine tanınan süre içinde taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

2026-2027 dönemi için ilk ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin kesin bir takvim açıklanmadığından öğrencilerin GSB'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:

Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL

Yüksek Lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama gsb.gov.tr: 2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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