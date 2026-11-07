KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

Burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin ödemelerden yararlanabilmesi için belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk kez ödeme alacak öğrenciler için ekim ayından itibaren ödeme yapılması kuralı uygulanırken, 2026-2027 dönemindeki ilk ödemenin tarihi ve ödenecek toplam tutar konusunda son durum da merak ediliyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle: