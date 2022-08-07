2022 2023 eğitim dönemi içinde KYK burs ve yurt başvuru tarihleri duyurulacak. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri, 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Bu sebeple KYK yurt ve kredi-burs başvuru tarihleri, araştırma konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden burs kullanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Peki KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman? GSB 2022 2023 KYK burs kredi ve yurt başvurusu nasıl yapılır, aynı anda mı yapılıyor?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.
2022-2023 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.