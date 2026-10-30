KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026 KYK burs sonuçları bekleniyor!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar kasım ayının ilk günlerinde ilan edilmişti. Bu yıl da öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin Bakanlıktan gelecek duyuruları bekliyor.

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