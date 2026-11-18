2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin mevcut hak sahipliği durumuna göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Önceki dönemlerden ödeme almaya devam eden öğrencilerin kasım ayı ücretleri 6-10 Kasım tarihleri arasında aktarılıyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerde ise ödeme süreci taahhütname onayının ardından başlıyor. Bu gruptaki öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık tutarın kasım sonu veya aralık başında toplu ödenmesi bekleniyor.