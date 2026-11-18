2026-2027 döneminde KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Üniversiteliler, burs ve kredi ücretlerinin hesaplarına aktarılacağı günü merak ediyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin mevcut hak sahipliği durumuna göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Önceki dönemlerden ödeme almaya devam eden öğrencilerin kasım ayı ücretleri 6-10 Kasım tarihleri arasında aktarılıyor.
İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerde ise ödeme süreci taahhütname onayının ardından başlıyor. Bu gruptaki öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık tutarın kasım sonu veya aralık başında toplu ödenmesi bekleniyor.
İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim döneminin başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. İlk aktarımın kasım ayında gerçekleşmesi halinde ekim ve kasım aylarının ücretleri birlikte hesaplara yatırılıyor.
Ödemelerin aralık ayına kalması durumunda ise öğrenciler ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aylık tutarı toplu olarak alıyor.
Her ay uygulanan standart 2026 KYK ödeme takvimi şu şekildedir:
T.C. Kimlik numarasının sonu "0" olanlar: Her ayın 6'sında
T.C. Kimlik numarasının sonu "2" olanlar: Her ayın 7'sinde
T.C. Kimlik numarasının sonu "4" olanlar: Her ayın 8'inde
T.C. Kimlik numarasının sonu "6" olanlar: Her ayın 9'unda
T.C. Kimlik numarasının sonu "8" olanlar: Her ayın 10'unda ödemelerini hesaplarında görebilirler.