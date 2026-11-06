KYK burs/kredi ücretleri 2026-2027: KYK burs ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor.

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ise ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ilk ödeme döneminde ekim ve kasım aylarını kapsayan toplu ödeme yapılması bekleniyor.

Ancak ilk ödemenin kesin tarihi ve hesaplara yatırılacak toplam tutar için Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusu takip edilmeli.