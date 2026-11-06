Haberler Yaşam Haberleri KYK burs/kredi ücretleri 2026-2027: KYK burs ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:09 Son Güncelleme: 06.11.2026 10:11

KYK burs/kredi ücretleri 2026-2027: KYK burs ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından burs veya kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler ilk ödeme tarihine ve öğrencilerin hesaplarına yatırılacak tutarlara çevrildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK burs/kredi ücretleri 2026-2027: KYK burs ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
  • ABONE OL

Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, 2026 yılında geçerli olan burs ve kredi miktarları da yeniden gündeme geldi.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 6 Kasım 2026 tarihinde açıkladı. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebiliyor.

Öğrenciler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasındaki "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor.

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ise ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ilk ödeme döneminde ekim ve kasım aylarını kapsayan toplu ödeme yapılması bekleniyor.

Ancak ilk ödemenin kesin tarihi ve hesaplara yatırılacak toplam tutar için Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusu takip edilmeli.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2026'DA NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Aylık ödeme miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin ise henüz resmi bir artış açıklaması bulunmuyor. Mevcut tutarlar 2026 yılı için belirlenen miktarları gösteriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamaları gerekiyor.

18 yaş ve üzerindeki öğrenciler işlemlerini kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebiliyor. 15-18 yaş arasındaki öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

Taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs/kredi ücretleri 2026-2027: KYK burs ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA