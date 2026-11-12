KYK bursları ne zaman ödenecek? GSB ile lisans, yüksek lisans, doktora burs ödemeleri bekleniyor!

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARLARI NE KADAR?

2026-2027 eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin öğrenim seviyesine göre farklı tutarlarda yapılıyor. Mevcut ödeme miktarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanıyor. aylık ödemeler şu şekilde sıralanıyor:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL