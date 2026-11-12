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Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:49

KYK bursları ne zaman ödenecek? GSB ile lisans, yüksek lisans, doktora burs ödemeleri bekleniyor!

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, ilk ödeme için geri sayıma geçti. 6 Kasım'da sonuçlarını öğrenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, burs ve kredi ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarihi bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı duyuruya çevrilirken KYK bursları ne zaman yatacak? sorusu da araştırılmaya devam ediyor.

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KYK bursları ne zaman ödenecek? GSB ile lisans, yüksek lisans, doktora burs ödemeleri bekleniyor!
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2026-2027 döneminde KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme tarihine ilişkin açıklamaları bekliyor. Ekim ayını da kapsayacak ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak edilirken gözler taahhütname onay sürecine çevrildi. Öğrenciler, KYK ödeme takvimine dair Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek duyuruları takip ediyor.

KYK BURSLARI İLK KEZ NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başlangıç tarihini henüz duyurmadı. Burs ve kredi almaya hak kazanan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk ödemelerin hesaplarına aktarılacağı günü bekliyor. Ödeme takvimine ilişkin resmi bilgilendirmenin GSB tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARLARI NE KADAR?

2026-2027 eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin öğrenim seviyesine göre farklı tutarlarda yapılıyor. Mevcut ödeme miktarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanıyor. aylık ödemeler şu şekilde sıralanıyor:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

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TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER NASIL YAPILIR?

Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KYK bursları ne zaman ödenecek? GSB ile lisans, yüksek lisans, doktora burs ödemeleri bekleniyor!
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