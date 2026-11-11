KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ödeme tarihi bekleniyor!

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, ilk ödeme takvimini araştırmaya başladı. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar, ekim ayını da kapsayan ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Taahhütname onay sürecinin sonuna yaklaşılırken KYK ödemelerine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk ödeme gününün netleşmesi için Bakanlıktan gelecek duyuruları bekliyor. Ödeme tarihine ilişkin güncel bilgilerin GSB'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme tarifesine göre öğrencilere yapılan aylık ödemeler şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim düzeyine göre belirlenen bu tutarlar uygulanıyor.