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Giriş Tarihi: 11.11.2026 07:36

KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ödeme tarihi bekleniyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, ilk ödeme takvimini araştırmaya başladı. 6 Kasım'da sonuçların ilan edilmesinin ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, burs ve kredi tutarlarının hesaplara aktarılacağı günü bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklaması beklenirken öğrenciler, KYK bursları ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor.

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KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ödeme tarihi bekleniyor!
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2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, ilk ödeme takvimini araştırmaya başladı. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar, ekim ayını da kapsayan ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Taahhütname onay sürecinin sonuna yaklaşılırken KYK ödemelerine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

KYK BURSLARI İÇİN İLK ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk ödeme gününün netleşmesi için Bakanlıktan gelecek duyuruları bekliyor. Ödeme tarihine ilişkin güncel bilgilerin GSB'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme tarifesine göre öğrencilere yapılan aylık ödemeler şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim düzeyine göre belirlenen bu tutarlar uygulanıyor.

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KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜNÜ!

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba, saat 23.59 olarak belirlendi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ödeme tarihi bekleniyor!
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