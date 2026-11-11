KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ödeme tarihi bekleniyor!

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme tarifesine göre öğrencilere yapılan aylık ödemeler şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim düzeyine göre belirlenen bu tutarlar uygulanıyor.