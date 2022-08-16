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Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:38

KYK bursu ne kadar? 2022 – 2023 önlisans ve lisans için KYK kredi ve burs ücretleri listesi

YKS tercih sonuçları açıklandı ve öğrencileri gözleri üniversite burslarına çevrildi. KYK bursu ne kadar sorusu bu sebeple sürekli olarak soruluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora için kredi ve burs veriyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu sorusunu yöneltiyor. KYK burs ve kredi ücretleri her yıl güncelleniyor. İşte 2022 KYK bursu ücreti!

KYK bursu ne kadar? 2022 – 2023 önlisans ve lisans için KYK kredi ve burs ücretleri listesi

KYK bursu ne kadar sorusu, YKS tercih sonuçları sonrası yerleşen öğrenciler tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Özellikle maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, KYK bursu ne kadar oldu zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Her yıl KYK kredi ve bursu yükseltiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK burs ücreti 2022

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlendi.

KYK KREDİ-BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor. 2021-2022 yurt başvuruları, 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite lisans öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:

2002 - 45

2003 - 65

2004 - 90

2005 - 110

2006 - 130

2007 - 150

2008 - 160

2009 - 180

2010 - 200

2011 - 240

2012 - 260

2013 - 280

2014 - 300

2015 - 330

2016 - 400

2017 - 425

2018 - 470

2019 - 500

2020 - 550

2021 – 650

2022 – 850

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KYK bursu ne kadar? 2022 – 2023 önlisans ve lisans için KYK kredi ve burs ücretleri listesi
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