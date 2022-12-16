Haberler Yaşam Haberleri KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:42 Son Güncelleme: 16.12.2022 20:43

KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KYK burs ve kredi sonuçları son dakika açıklandı. Hak sahibi olarak öğrenim bursu/kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin yeni gündeminde KYK bursu ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun açıklaması ile e devlet sorgulama ekranı açılırken burs ve kredi ödeme tarihleri merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte, toplu mu ödenecek? İşte, KYK ödemeleri hakkında merak edilenler…

KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KYK bursu ne zaman yatacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından ödeme tarihleri ve şekli üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu yatacak soruları araştırılıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesi ardından taahhütname onayı ve ödeme işlemleri bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

SON DAKİKA: KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
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