KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KYK bursu ne zaman yatacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ile duyurulan sonuçların ardından ödeme tarihleri ve şekli üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu yatacak soruları araştırılıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesi ardından taahhütname onayı ve ödeme işlemleri bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…