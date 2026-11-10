KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 GSB KYK burs ödeme takvim son durum

KYK burs ve kredi ödemelerinde ilk ödeme tarihi henüz netleşmedi. Öte yandan hak sahiplerinin ödeme alabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son tarih 11 Kasım 2026 olarak açıklanırken, ilk ödemenin kaç aylık tutarı kapsayacağı da merak konusu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 6 Kasım 2026 tarihinde açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci gündeme geldi.
Ancak 10 Kasım 2026 itibarıyla GSB tarafından ilk burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı. İlk ödeme tarihi, Bakanlığın yapacağı duyurunun ardından kesinleşecek.
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya ilk kez hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Bu nedenle 2026-2027 döneminde burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinde ekim ayı da hesaba katılacak.
Geçtiğimiz yıl ilk burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılmıştı.
2026-2027 döneminde de benzer bir uygulamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu yıl ilk ödemenin tarihi ve kaç aylık tutarı kapsayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre düzenli burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
Ödeme günleri şöyle:
İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için ise ayrıca açıklanacak ilk ödeme takvimi esas alınacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerinin taahhütname onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
GSB tarafından yapılan açıklamaya göre yurt içinde öğrenim gören öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar onaylayabilecek.
Taahhütname onayı yapılmadığı takdirde öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi gerçekleştirilmiyor.
18 yaşından küçük öğrencilerde önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütname işlemini tamamlaması gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerinin son tarihi ise 5 Aralık 2026 olarak açıklandı.
2026 yılında geçerli KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut aylık ödeme miktarları şöyle:
|Eğitim düzeyi
|Aylık burs/kredi
|Ön lisans ve lisans
|4.000 TL
|Yüksek lisans
|8.000 TL
|Doktora
|12.000 TL
Bu tutarlar 2026 yılı için geçerli aylık ödeme miktarlarıdır. 2027 yılında uygulanacak yeni burs ve kredi tutarları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri yalnızca eğitim döneminde yapılmıyor. Hak sahipliği devam eden öğrenciler, normal öğrenim süreleri boyunca yaz aylarında da burs ve kredi almaya devam ediyor.
Bu kapsamda haziran, temmuz ve ağustos aylarında da aylık ödemeler gerçekleştiriliyor.
Sonuç olarak: 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrencilerin taahhütname onayını 11 Kasım'a kadar tamamlaması, ödeme takvimi için ise GSB ve KYGM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.