KYK bursu ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ve şekli ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi açıdan nefes aldıracak KYK burs ve kredi ücretleri ilk ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu noktada ''KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ödemelerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TC kimlik numaralarının son hanesine göre ay başında yapılması bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak? İşte, detaylar…