KYK bursu ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ve şekli ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi açıdan nefes aldıracak KYK burs ve kredi ücretleri ilk ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu noktada ''KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ödemelerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TC kimlik numaralarının son hanesine göre ay başında yapılması bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak? İşte, detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.