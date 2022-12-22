Haberler Yaşam Haberleri KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 01:14

KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?

KYK bursu ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Akabinde burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri gözlerini ilk ödeme tarihlerine çevirdi. Bu kapsamda ‘’KYK bursu ne zaman yatacak?’’ sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Ödemeler, ilk ay 3 aylık toplu ödeme şeklinde hesaplara yatırılacak. Peki, 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri son durum.

KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ve şekli ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi açıdan nefes aldıracak KYK burs ve kredi ücretleri ilk ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu noktada ''KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ödemelerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TC kimlik numaralarının son hanesine göre ay başında yapılması bekleniyor. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak? İşte, detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA