KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama: 2022 GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK ek yerleştirme yurt sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK yurt kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih işlemleri, 5 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvurularını tamamlayan Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri, ''KYK ek tercih yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 GSB ile KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…