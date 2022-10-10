KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama: 2022 GSB ile KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK ek yerleştirme yurt sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK yurt kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih işlemleri, 5 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvurularını tamamlayan Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri, ''KYK ek tercih yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 GSB ile KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri için KYK yurt başvuruları, 3 Ekim - 5 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı.
Ek yerleştirme sürecinde hatalı veya eksik öğrenim bilgisi dolduran öğrencilerin yurt başvurusu geçersiz sayılacak.
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), resmi Twitter hesabı üzerinden Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek Öğrencileri için KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğrenciler, sonuçlarına e-Devlet üzerinden (turkiye.gov.tr) erişim sağlayabilecek.
KYK yurt kayıtları için son kayıt tarihi 9 Ekim 2022 Pazar olarak bildirildi.
KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında KYK kredi burs ve yurt başvurularının Ekim sonu Kasım başı gibi başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:
Lisans öğrencileri 850 TL,
Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,
Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.
2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.