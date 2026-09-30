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Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:51

KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 GSB duyuruları takip ediliyor!

KYK ek yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite eğitimine başlayan öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarının ardından ek yerleştirme kapsamında yeni bir başvuru süreci olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler, 2026 yılı GSB duyurularını yakından takip ediyor.

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KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 GSB duyuruları takip ediliyor!
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Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ve yeni yerleştirme süreçleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle "KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte 2026 KYK ek yurt başvurularına ilişkin merak edilen son bilgiler...

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Başvuruların açılması halinde öğrenciler başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ek yurt sürecinin, özellikle ilk yerleştirmelerde yurda yerleşemeyen öğrenciler açısından önem taşıması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları açıldığında işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra yurt başvuru ekranındaki bilgileri kontrol ederek başvuru işlemini tamamlaması gerekecek.

Başvuru sürecinde öğrencilerin kişisel bilgilerinin yanı sıra eğitim ve yurt tercihleriyle ilgili bilgileri de dikkatli şekilde kontrol etmesi önem taşıyor.

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KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yurt başvurularının başlamasının ardından değerlendirme süreci uygulanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih de yine GSB tarafından duyurulacak.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden KYK yurt başvuru ve sonuç ekranından kontrol edebilecek.

GSB KYK EK YURT DUYURUSU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

KYK ek yurt başvurularına ilişkin en güncel bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla paylaşılacak. Bu nedenle öğrencilerin GSB ve KYK'nın resmi kanallarındaki açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 GSB duyuruları takip ediliyor!
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