KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 GSB duyuruları takip ediliyor!

GSB KYK EK YURT DUYURUSU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

KYK ek yurt başvurularına ilişkin en güncel bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla paylaşılacak. Bu nedenle öğrencilerin GSB ve KYK'nın resmi kanallarındaki açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör