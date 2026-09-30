KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 GSB duyuruları takip ediliyor!

Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ve yeni yerleştirme süreçleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle "KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte 2026 KYK ek yurt başvurularına ilişkin merak edilen son bilgiler...
KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Başvuruların açılması halinde öğrenciler başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Ek yurt sürecinin, özellikle ilk yerleştirmelerde yurda yerleşemeyen öğrenciler açısından önem taşıması bekleniyor.
KYK ek yurt başvuruları açıldığında işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra yurt başvuru ekranındaki bilgileri kontrol ederek başvuru işlemini tamamlaması gerekecek.
Başvuru sürecinde öğrencilerin kişisel bilgilerinin yanı sıra eğitim ve yurt tercihleriyle ilgili bilgileri de dikkatli şekilde kontrol etmesi önem taşıyor.
Ek yurt başvurularının başlamasının ardından değerlendirme süreci uygulanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih de yine GSB tarafından duyurulacak.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden KYK yurt başvuru ve sonuç ekranından kontrol edebilecek.
KYK ek yurt başvurularına ilişkin en güncel bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla paylaşılacak. Bu nedenle öğrencilerin GSB ve KYK'nın resmi kanallarındaki açıklamaları takip etmesi gerekiyor.