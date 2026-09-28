KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu için gözler GSB duyurularında!

Yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yıl heyecanı başlarken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için KYK yedek ve ek yurt başvuru maratonu devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen ya da üniversiteye ek kontenjan, DGS, yatay/dikey geçiş ve lisansüstü programlar ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevirdi.