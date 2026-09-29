KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvurularına ilişkin süreç öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Ek kontenjan kapsamında yurtta kalmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ekranı erişime açıldığında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması yeterli olacak. Başlangıç tarihi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek.
2026-2027 dönemi KYK ek yurt başvuruları için henüz resmi bir başlangıç tarihi duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te alınmış, başvuru süreci 17 Ekim 2025 saat 23.59'da tamamlanmıştı.
Bu yıl da ek yurt başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.
Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
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KYK ek yurt için başvurular, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin işlem yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle hesaplarına giriş yapmaları gerekecek.
Sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanına "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili hizmete ulaşılabilecek. Başvuru formunda istenen kişisel bilgiler ile ekonomik ve sosyal duruma ilişkin alanların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmasının ardından işlem tamamlanabilecek. Başvuru sonrasında değerlendirme sonuçları da e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.