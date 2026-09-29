KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt için başvurular, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin işlem yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle hesaplarına giriş yapmaları gerekecek.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanına "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili hizmete ulaşılabilecek. Başvuru formunda istenen kişisel bilgiler ile ekonomik ve sosyal duruma ilişkin alanların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmasının ardından işlem tamamlanabilecek. Başvuru sonrasında değerlendirme sonuçları da e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör