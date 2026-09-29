Haberler Yaşam Haberleri KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:20 Son Güncelleme: 29.09.2026 07:50

KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin barınma gündeminde KYK ek yurt başvuruları öne çıkıyor. İlk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ek kontenjan kapsamında yurda başvurmak isteyen öğrenciler, GSB’nin açıklayacağı takvimi bekliyor. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 10 Eylül itibarıyla sona erdi. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
  • ABONE OL

KYK ek yurt başvurularına ilişkin süreç öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Ek kontenjan kapsamında yurtta kalmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ekranı erişime açıldığında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması yeterli olacak. Başlangıç tarihi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 dönemi KYK ek yurt başvuruları için henüz resmi bir başlangıç tarihi duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te alınmış, başvuru süreci 17 Ekim 2025 saat 23.59'da tamamlanmıştı.

Bu yıl da ek yurt başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.

GSB'DEN KYK EK YURT AÇIKLAMASI!

Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.

Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt için başvurular, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin işlem yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle hesaplarına giriş yapmaları gerekecek.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanına "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili hizmete ulaşılabilecek. Başvuru formunda istenen kişisel bilgiler ile ekonomik ve sosyal duruma ilişkin alanların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmasının ardından işlem tamamlanabilecek. Başvuru sonrasında değerlendirme sonuçları da e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK ek yurt başvurularına geri sayım! GSB KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA