KYK ek yurt başvurusu için GSB’den açıklama: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Üniversite eğitimi için farklı illere giden öğrencilerin barınma ihtiyacı gündemdeki yerini korurken, ilk yurt yerleştirmesinde hak kazanamayan adaylar da yeni başvuru sürecini takip ediyor. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler için de yurt başvurularına ilişkin süreç merak ediliyor. GSB, 2026-2027 eğitim döneminde ek yurt başvurularına yönelik açıklamasını paylaştı.
Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
2026-2027 dönemine ilişkin KYK ek yurt başvuru takvimi henüz GSB tarafından açıklanmadı. İlk yurt yerleştirmesinin ardından öğrencilerin taahhütname işlemlerini 10 Eylül saat 23.00'e kadar tamamlaması gerekiyordu.
Geçen yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te alınmaya başlamış ve 17 Ekim'de sona ermişti. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 KYK ek yurt başvurularının ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.