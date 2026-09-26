KYK ek yurt başvurusu için GSB’den açıklama: KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Üniversite eğitimi için farklı illere giden öğrencilerin barınma ihtiyacı gündemdeki yerini korurken, ilk yurt yerleştirmesinde hak kazanamayan adaylar da yeni başvuru sürecini takip ediyor. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler için de yurt başvurularına ilişkin süreç merak ediliyor. GSB, 2026-2027 eğitim döneminde ek yurt başvurularına yönelik açıklamasını paylaştı.

