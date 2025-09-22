KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? Gözler GSB’de! 2025-2026 KYK burs ve kredi ödemesi ne kadar, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları için süreç yakından takip ediliyor. Öğrenciler, başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını ve 2025-2026 eğitim yılında ödenecek tutarın ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, yeni dönem ödemeleri belli oldu mu?
KYK burs ve kredi başvuruları okullar açıldıktan sonra başlıyor, şu anda açıklanan resmi bir tarih yok. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona ermişti.
2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı.
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.