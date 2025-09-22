Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? Gözler GSB'de! 2025-2026 KYK burs ve kredi ödemesi ne kadar, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.9.2025 07:39 Son Güncelleme: 22.9.2025 07:40

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? Gözler GSB'de! 2025-2026 KYK burs ve kredi ödemesi ne kadar, belli oldu mu?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. “2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde yapılacak?” soruları araştırılırken, öğrenciler aynı zamanda yeni dönemde ödenecek burs ve kredi miktarlarını da öğrenmek istiyor. Gözler GSB’nin açıklamasına çevrildi. Peki, KYK burs ödemesi ne kadar, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları için süreç yakından takip ediliyor. Öğrenciler, başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını ve 2025-2026 eğitim yılında ödenecek tutarın ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, yeni dönem ödemeleri belli oldu mu?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları okullar açıldıktan sonra başlıyor, şu anda açıklanan resmi bir tarih yok. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona ermişti.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

2025-2026 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI BELLİ Mİ?

2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

