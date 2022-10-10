KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri hakkında flaş açıklama: Ne zaman meclisten geçecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

"ÖĞRENCİLER ALDIKLARI KREDİ TUTARINI ÖDEYECEK"

Bugüne kadar 1 milyon 392 bin öğrencinin öğrenim kredisi, 26 bin öğrencinin ise katkı kredisi aldığını kaydeden Elitaş, alınan kredi miktarının toplam 27,6 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bütün faizleri siliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları, devletin kendilerine yaptığı kredi katkısını rahat şekilde ödeyebilmeleri, öğrenim hayatındaki maddi meseleleri de ortadan kaldırabilmek için yapılan önemli bir düzenleme." diye konuştu.

İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyen Elitaş, GSM, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosyanın bulunduğunu, toplam bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.