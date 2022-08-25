KYK yurt başvuruları başladı! Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından KYK başvuru tarihleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerinin aldı. Yaşadıkları şehirden farklı bir yerde eğitim alacak olan üniversite adayları, KYK yurt başvuru tarihleri araştırması yapıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Açıklama sonrası KYK yurt ve burs/kredi başvuru tarihleri ve şartları araştırma konusu oldu. Peki; KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet ile 2022-2023 KYK yurt başvuru ekranı ve tüm detaylar…

SON DAKİKA! KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 Pazar günü sona erecek.

Bakan Kasapoğlu, KYK yurt başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.''