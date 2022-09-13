KYK YURT ÜCRETLERİ 2022-2023: KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? GSB ile KYK yurt ücretleri nasıl ödenir?

KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ücretleri ile KYK yurt kayıt tarihlerine çevrildi. Üniversite eğitimine farklı şehirde devam edecek olan öğrenciler, KYK yurt ücretleri için GSB'den gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bu noktada ''KYK yurt ücretleri açıklandı mı?'' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, GSB ile 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, nasıl ödenir? İşte detaylar…

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

KYK yurt ücretleri, şehir dışında okuyacak olan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri hakkında son bilgiler;