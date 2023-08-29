KYK yurt ücretleri 2023-2024 || GSB ile KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, fiyatları ne kadar?

KYK yurt ücretleri 2023 listesi en trend aramalar arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından öğrenciler kalacakları yurtlar için araştırmalara başladı. Oda tipine göre değişiklik gösteren yurtlar araştırılıyor. ''KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, fiyatları ne kadar?'' soruları yanıt arıyor. Öğrenciler KYK yurt fiyatları için güncel bilgileri takip ediyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…