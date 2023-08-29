KYK yurt ücretleri 2023-2024 || GSB ile KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, fiyatları ne kadar?

KYK yurt ücretleri 2023 listesi en trend aramalar arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından öğrenciler kalacakları yurtlar için araştırmalara başladı. Oda tipine göre değişiklik gösteren yurtlar araştırılıyor. ''KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, fiyatları ne kadar?'' soruları yanıt arıyor. Öğrenciler KYK yurt fiyatları için güncel bilgileri takip ediyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…
SON DAKİKA KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtları için yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.
Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibarıyla sona erecek.
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.
Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.