KYK yurt ücretleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan resmi açıklamaya göre; kayıtlar 9 Eylül Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemlerini yapacak öğrenciler KYK yurt kayıtları nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken en önemli konu ise KYK yurt ücretleri oluyor. Peki; KYK yurt ücretleri ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte 2022-2023 KYK yurt kayıtları ve diğer bilgiler.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.' ifadelerine yer vermişti.
İşte KYK yurt kayıtları ve ücretleri hakkında son bilgiler;
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt ücretleri, sonuçların açıklandığı ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.' demişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtları yerleştirme sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Kasapoğlu "Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz hamdolsun yüzde 80'lik karşılama oranıyla birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Yurtlarımız dünyanın en güçlü yurt altyapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var" dedi. Kayıtlar 9 Eylül saat 23:00'e kadar devam edecek.
E-DEVLET KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00" ifadeleri kullanıldı.
Buna göre KYK yurt kayıtlarının 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 23.00'te sona ereceği söylenebilir.
GSB KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
E-DEVLET YURT KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.