KYK yurt ücretleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan resmi açıklamaya göre; kayıtlar 9 Eylül Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemlerini yapacak öğrenciler KYK yurt kayıtları nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken en önemli konu ise KYK yurt ücretleri oluyor. Peki; KYK yurt ücretleri ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte 2022-2023 KYK yurt kayıtları ve diğer bilgiler.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2022-2023 AÇIKLANDI MI? | KYK YURT KAYITLARI E-DEVLET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.' ifadelerine yer vermişti.

İşte KYK yurt kayıtları ve ücretleri hakkında son bilgiler;