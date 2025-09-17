KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Lisans ve ön lisans programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs başvuru tarihlerini merakla takip ediyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 eğitim yılı için burs başvurularını almak için geri sayım başlattı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak ve hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...
KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınmıştı.
2025-2026 dönemi için de başvuruların, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekim ayında başlaması öngörülüyor.
KYK Burs Başvuru Şartları
KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için bazı özel şartlar bulunuyor:
Şehitlerin bekar çocukları veya çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gaziler ile gazilerin bekar çocukları,
Sağlık kurulu raporunda %40 ve üzerinde engeli olan kişiler,
Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda barınarak lise veya dengi eğitimini tamamlayanlar,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altında olan öğrenciler,
Lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar,
Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılayan milli sporcular,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda ham puan bazında alan yeterlilik sınavında ilk 100'e giren öğrenciler.
Bu şartlar, burs başvurularında öncelikli değerlendirme için geçerli oluyor.
2025-2026 KYK Burs ve Kredi Miktarları Açıklandı mı?
2025-2026 dönemi için KYK burs ve kredi ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı.
Geçtiğimiz 2024-2025 eğitim yılında öğrencilere ödenen burs ve kredi miktarları ise şu şekildeydi:
Lisans ve ön lisans öğrencileri: Aylık 2.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL
Doktora öğrencileri: Aylık 6.000 TL
Önümüzdeki eğitim yılı için ödenecek miktarlar, resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.