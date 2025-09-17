KYK YURT ve BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Lisans ve ön lisans programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs başvuru tarihlerini merakla takip ediyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 eğitim yılı için burs başvurularını almak için geri sayım başlattı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak ve hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...